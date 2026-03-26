DI VEIO
La Pinsa Etrusca Originale

La pinsa ispirata all'epoca etrusca.
Una pinsa buona sempre. Capace di valorizzare ogni ingrediente.

Confezione Pinsa Di Veio

Un'idea semplice ma ambiziosa

La Pinsa di Veio nasce da un sogno: creare una pinsa che richiamasse i sapori dell'epoca etrusca, mantenendo allo stesso tempo la leggerezza tipica della pinsa moderna, cioè una focaccia altamente idratata e digeribile.

Perché "Di Veio"?

Veio, antica città etrusca, patria del Dio Apollo e capitale fiorente quando Roma era ancora un semplice villaggio... È qui che affondano le radici della nostra ispirazione.

Gli etruschi impastavano cereali nobili come farro, miglio e orzo, uniti a olio purissimo, per creare una schiacciata ovale, fragrante e sorprendentemente leggera.

La pinsa Di Veio va indietro di secoli, regalando un gusto rustico, autentico e inconfondibile, interpretando l'antico con rispetto.

Storia Etrusca

Il Cuore dell'Impasto

Clicca la pinsa per scoprirne l'essenza.

Pinsa Di Veio
Farina di Farro
Farina di Riso
Farina di Frumento
Farina di orzo
Farina di Ceci

Ingredienti Naturali

Farina di Farro

Contribuisce in modo specifico alla struttura. Dona carattere, autenticità e un sapore rustico inconfondibile alla nostra pinsa.

Lievito Madre

Garantisce la massima digeribilità.

Farina di Ceci & Riso

Utilizzati plausibilmente nelle antiche macinazioni. I ceci assorbono l'acqua migliorando la consistenza e le proteine, mentre il riso dona straordinaria leggerezza.

Orzo

Storicamente diffuso. Completa l'impasto nobile.

Farina di Frumento

Valorizza la lunga maturazione e la fragranza della nostra Pinsa.

Le Nostre Ricette

Si tratta di un prodotto versatile, perfetto per la creazione di ricette dolci e salate. Scopri le varianti.

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