Perché " Di Veio "?

Veio, antica città etrusca, patria del Dio Apollo e capitale fiorente quando Roma era ancora un semplice villaggio... È qui che affondano le radici della nostra ispirazione.

Gli etruschi impastavano cereali nobili come farro, miglio e orzo, uniti a olio purissimo, per creare una schiacciata ovale, fragrante e sorprendentemente leggera.

La pinsa Di Veio va indietro di secoli, regalando un gusto rustico, autentico e inconfondibile, interpretando l'antico con rispetto.