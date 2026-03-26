DI VEIO
La Pinsa Etrusca Originale
La pinsa ispirata all'epoca etrusca.
Una pinsa buona sempre. Capace di valorizzare ogni ingrediente.
Un'idea semplice ma ambiziosa
La Pinsa di Veio nasce da un sogno: creare una pinsa che richiamasse i sapori dell'epoca etrusca, mantenendo allo stesso tempo la leggerezza tipica della pinsa moderna, cioè una focaccia altamente idratata e digeribile.
Perché "Di Veio"?
Veio, antica città etrusca, patria del Dio Apollo e capitale fiorente quando Roma era ancora un semplice villaggio... È qui che affondano le radici della nostra ispirazione.
Gli etruschi impastavano cereali nobili come farro, miglio e orzo, uniti a olio purissimo, per creare una schiacciata ovale, fragrante e sorprendentemente leggera.
La pinsa Di Veio va indietro di secoli, regalando un gusto rustico, autentico e inconfondibile, interpretando l'antico con rispetto.
Il Cuore dell'Impasto
Clicca la pinsa per scoprirne l'essenza.
Ingredienti Naturali
Farina di Farro
Contribuisce in modo specifico alla struttura. Dona carattere, autenticità e un sapore rustico inconfondibile alla nostra pinsa.
Lievito Madre
Garantisce la massima digeribilità.
Farina di Ceci & Riso
Utilizzati plausibilmente nelle antiche macinazioni. I ceci assorbono l'acqua migliorando la consistenza e le proteine, mentre il riso dona straordinaria leggerezza.
Orzo
Storicamente diffuso. Completa l'impasto nobile.
Farina di Frumento
Valorizza la lunga maturazione e la fragranza della nostra Pinsa.
Le Nostre Ricette
Si tratta di un prodotto versatile, perfetto per la creazione di ricette dolci e salate. Scopri le varianti.